Les sites de vol libre rouvrent

Les parapentistes et deltistes du Jura et du Jura bernois peuvent à nouveau voler. Le Club vol libre Jura a rouvert ses sites de vol mardi. Ils avaient été fermés le 6 avril en raison de la pandémie de coronavirus. Le club se base sur les dernières informations transmises par la Fédération suisse de vol libre. La faîtière nationale estime que l’ouverture des terrains de décollage et d’atterrissage est « raisonnable dans la mesure où les recommandations de la Confédération peuvent être respectées ».





Prudence de mise

La vingtaine de sites de décollage gérée par le club doit être fréquentée avec prudence : les pilotes doivent y respecter les règles en vigueur émises par le Conseil fédéral, précise le Club vol libre Jura. « Cela comprend notamment la distance sociale de deux mètres entre chaque personne et des groupes n’excédant pas cinq personnes », précise encore le club dans un communiqué. /mmi-comm