Les habitants du Haut-Vallon choisissent la tour

C’est une tour qui symbolisera l’éventuelle future commune d’Erguël. Les habitants de Renan, Sonvilier, St-Imier, Cormoret et Courtelary ont tranché. Ils ont choisi les armoiries qui représenteront la commune, si le projet de fusion est accepté en votation le 27 septembre. Trois propositions réalisées par Nicolas Vernot, spécialiste en héraldique, ont été soumises au vote. C'est le premier blason, le plus traditionnel, qui a été préféré par 40% des participants. Le comité de pilotage a dévoilé le résultat du vote ce vendredi.



Sur le blason, la tour représente le château d’Erguël, cœur historique du territoire. Elle se détache sur un soleil levant, symbole du renouveau, mais aussi d’énergies renouvelables. Les deux chevrons rappellent le vallon et les sommets locaux. Ils sont verts, en référence aux pâturages et aux bois, et s’entrecroisent pour évoquer l’union qui fait la force.

Ces armoiries ont été plébiscitées par 40% des votants, soit 336 personnes. Quatre communes ont soutenues cette option. Seuls Courtelary et Cormoret ont préféré les deuxièmes armoiries proposées, qui représentaient une hirondelle. Au total, 843 habitants se sont exprimés. La participation pour ce vote a ainsi atteint 9,1%. Les moyens modernes de communication ont par ailleurs séduit la population concernée. La grande majorité des votants ont fait le choix sur le site d’Avenir-Vallon. /mdu