Le Franches Equi Trail bâche aussi

La situation sanitaire a contraint le comité du Franches Equi Trail d'annuler sa 17e édition. La manifestation aurait dû accueillir plus de 500 personnes à la Halle-Cantine de Saignelégier le 17 octobre. Le comité d'organisation de la course d’orientation équestre annonce dimanche qu’il ne veut pas prendre de risque. Il se dit aussi conscient de la situation financière des entreprises et ne souhaite pas réclamer de sponsoring dans cette situation. Le 17ème Franches Equi Trail est donc repoussé au 23 octobre de l’année prochaine. /lbe+comm