Le bénévolat retrouve un second souffle

Le volontariat a le vent en poupe dans la région. Certaines associations et commerces regroupant de nombreux bénévoles âgés ont dû trouver des alternatives en raison de la crise liée au coronavirus. Le Magasin du Monde à Corgémont, qui vend notamment des produits alimentaires, compte normalement sur l’aide de 15 volontaires. Un appel à l’aide a donc dû être lancé pour remplacer les 9 personnes désormais absentes. Un appel qui a eu de l’écho selon Fabienne Bourquin, la responsable communication : « On a reçu des réponses magnifiques. On a donc rouvert le magasin ! », s’est-elle ainsi enthousiasmée. A ce jour, six bénévoles se sont annoncés.