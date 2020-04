Les conditions de la reprise scolaire ont été précisées

Dans les écoles moyennes et les écoles professionnelles, l’enseignement reprendra le 8 juin. En cette année exceptionnelle, le canton de Berne n’organisera pas d’examens pour la maturité gymnasiale, la maturité professionnelle ainsi que le certificat d’école de culture générale. « A la reprise des cours présentiels, les élèves auront passé près de trois mois en enseignement à distance. Leur faire passer des examens dans ces circonstances serait inéquitable », justifient les autorités.







Application des mesures d’hygiène

La distance minimale de deux mètres doit être respectée entre les enseignants et les élèves. Les enfants, en particulier au primaire, « pourront en principe se conduire normalement en classe, sur le chemin de l’école et en récréation ». « C’est difficile d’imaginer que les enfants puissent respecter les distances entre eux », a argumenté la conseillère d’Etat Christine Häsler. Toutefois, la Direction de l’instruction publique et de la culture le précise : « il est important que les règles d’hygiène soient respectées ». Dans cette perspective, les lavabos et toilettes seront équipés de savon liquide, du matériel d’hygiène pour les mains à l’intention des adultes sera préparé, alors que les surfaces et poignées de portes seront nettoyés régulièrement.







« Protéger les personnes vulnérables »

Concernant les personnes vulnérables, notamment les enseignants, « elles ne dispenseront pas de cours présentiels ». « Elles peuvent néanmoins fournir un travail précieux pour le bon fonctionnement de l’établissement, par exemple en préparant des leçons, en corrigeant des travaux ou en encadrant les personnes qui assurent des suppléances ». /comm-ygo