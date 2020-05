La HES-SO maintient l’enseignement à distance jusqu’aux examens

Les élèves de la HES-SO ne vont généralement pas retourner en classe pour la fin de l’année scolaire. La Haute école spécialisée de Suisse occidentale – dont fait partie la HE-Arc – a adopté vendredi un deuxième train de mesures concernant la formation qui tient compte des mesures d’assouplissement communiquées par le Conseil fédéral. Malgré la possibilité de reprendre les cours présentiels le 8 juin, l’établissement a décidé de maintenir l’enseignement à distance jusqu’aux examens. Des questions de clarté et de stabilité sont évoquées.

Des exceptions sont toutefois prévues lorsque l’accès aux infrastructures des hautes écoles est incontournable, notamment dans les domaines artistiques, l’ingénierie et la santé. Dans de tels cas, des dispositifs spécifiques seront mis en place pour permettre l’enseignement présentiel dès le 8 juin. Certains cours ou activités pratiques pourront toutefois déjà reprendre le 11 mai de manière limitée et contrôlée, sous condition d’une autorisation explicite, avec un nombre maximum de 5 participants et le respect strict des mesures de protection.

Concernant les examens, aucune modification n’est apportée aux modalités déjà communiquées le 8 avril. La HES-SO précise que les activités de recherche vont également reprendre progressivement. /comm-alr