Le Pontenet industriel et ses différents visages : chronologie (1/5)

À l’origine un moulin

D’après les recherches non exhaustives que nous avons effectuées dans les documents d’archives et les ouvrages scientifiques, l’existence du moulin et de la scierie sont relatés à plusieurs reprises. En 1703, un accord passé entre l'abbaye de Bellelay et la communauté de Pontenet concerne le moulin. Dans un ouvrage de géographie d'Uriel Freudenberger publié en 1758, ainsi que dans plusieurs autres du début du 19e siècle, l'endroit avec son moulin et quelques bâtisses est nommé « hameau du Grabonnat ». La présence du moulin et de la scierie est encore confirmée par les cartes des archives de l'Etat du canton de Berne qui permettent de remonter au 18e et 19e siècle. Les deux bâtiments se situaient l'un en face de l'autre, de chaque côté de la Birse, le moulin à l'emplacement actuel de la fabrique en rénovation.