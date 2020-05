Il est à nouveau possible de faire du feu dans tout le canton de Berne. Après les précipitations des derniers jours, les préfectures ont levé lundi les dernières interdictions. Elles touchaient le Jura bernois, la Haute-Argovie, le pied sud du Jura et l’arrondissement administratif de Thoune et concernaient les feux en forêt et à proximité. Pour rappel, les interdictions avaient été décrétées le 15 avril, puis assouplies pour certaines régions le 30 avril. /jrg