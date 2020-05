Un nouveau rond-point verra le jour à Orpond

Orpond va se doter d’un nouveau rond-point. Le carrefour va être construit à partir du lundi 11 mai à la bifurcation entre la rue Principale et la rue de Gottstatt. Les travaux dureront jusqu’à début juillet. La circulation dans la rue Principale sera contrôlée par des feux de signalisation. La rue de Gottstatt sera pour sa part accessible jusqu’au n° 3 par le canal de Büren-Nidau, pour la desserte des bordiers avec des véhicules n’excédant pas un poids total de 5 tonnes. Une déviation sera mise en place pour le reste de la circulation. Le passage du chantier sera possible mais compliqué pour les piétons et les cyclistes. /comm-ygo