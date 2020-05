Un coup de jeune (visuel) pour la Ville de Bienne

La Ville de Bienne change de visage. La cité seelandaise a présenté mardi matin sa nouvelle identité visuelle. Plus moderne, plus flexible et plus légère, elle s’insère désormais dans l’air du temps. Si le logo reste le même, c'est principalement le graphisme qui a été amélioré. Alors que l’ancienne version datait de 2004 et était devenue dépassée dans le contexte des nouveaux moyens de communication, une mise à jour était devenue « indispensable » selon le maire de Bienne, Erich Fehr. Cela va ainsi permettre aux services municipaux de « présenter leurs prestations de manière simple, mais cohérente », ont précisé les autorités.