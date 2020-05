Le Pontenet industriel et ses différents visages : la dissidence (3/5)

Dans une offre d’achat, il a été proposé à la firme Emile Meyer et fils de se réorienter vers la fabrication de cadenas et de serrure. À quoi le patron répond que « l’un de ses fils [ndlr: Henri Meyer] n’avait pas fait pour cela quatre ans et demi d’étude au Technicum de La Chaux-de-Fonds et trois ans et demi dans une école de commerce ». C’est une chronique horlogère parue dans l’Impartial en 1931 qui nous l’apprend. Par ailleurs, l’industriel indique qu’il occupe des ouvriers depuis 32 ans et qu’il ne veut pas les laisser sur le carreau.







Les exigences du père



En cas de reprise, les exigences du patron sont les suivantes : garantir l’exploitation de la fabrique pendant une durée, pouvoir s’approvisionner de fournitures à son gré, avoir le droit de garder ses clients, de fabriquer ses calibres et de pratiquer un tarif préférentiel à comparé de celui d’Ebauches. Autant parler de dialogue de sourds…

Face à ces difficultés, Amandine Cabrio explique que la Confédération lance une nouvelle offensive en 1934 :