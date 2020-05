Les Jardins Musicaux soutenus par le CJB

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a versé des subventions d'un montant total de 101'500 francs pour le mois d’avril. Elles proviennent du fonds pour l’encouragement aux activités culturelles (FEAC) et du fonds de loterie (FL). Le festival Les Jardins Musicaux qui se déroule notamment dans plusieurs lieux du Parc Chasseral a reçu 45'000 francs pour l’aide à la production. Le Centre d’archives et de recherches économiques (CEJARE) se voit quant à lui attribuer 55'000 francs en tant que subvention annuelle. À noter encore que le CJB a préavisé favorablement au Conseil-exécutif une somme de plus de 88'000 francs en vue de la restauration complète d’un grenier et de sa fondation en pierre sèches. /jrg