CJB : un changement de président, mais de la continuité dans les idées

Devant les médias ce vendredi matin, le président sortant Cyprien Louis a tiré le bilan de l’année 2022, qu’il qualifie d’« intense, diversifiée et chargée au niveau politique ». Le co-président des Verts bernois a également rappelé l’importance du concept culturel et s’est réjoui du succès des premières expériences du projet « Culture et Tourisme ». /lyg