Une séance très fréquentée pour le Conseil du Jura bernois 

Le Conseil du Jura bernois a attiré un public nombreux mercredi soir pour sa séance plénière à Tramelan. 80 personnes ont répondu à l’invitation de l’institution régionale et ont assisté à la première partie de la réunion qui s'est tenue au CIP. L’audience était composée essentiellement de représentants du milieu politique et d’institutions du Jura bernois. Après des débuts difficiles et peu fructueux, cette troisième séance publique a rencontré un fort engouement. Une satisfaction pour le président du CJB, Cyprien Louis : « On ne s’attendait pas à avoir une salle comble et on a même dû refuser du monde ».