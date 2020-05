Les garagistes entre inquiétude et incertitude

C’est avec beaucoup d’incertitude et une part d’inquiétude que les garagistes s’apprêtent à reprendre une activité presque normale lundi 11 mai. Le marché de l’automobile a, en effet, été mis à mal par la crise du coronavirus. Les immatriculations de voitures neuves sont en chute libre en Suisse depuis le début de la crise : -67,2% observé sur le mois d’avril ! Suisse et Liechtenstein sont même passés sous les 10'000 immatriculations, du jamais vu depuis la crise pétrolière des années 70’. Le Jura suit aussi la tendance. Si les statistiques d’avril par région ne sont pas encore disponibles, le canton a immatriculé en mars 164 véhicules contre 286 un an plus tôt, soit une chute de près de 43%.







Des soucis à la vente en raison des problèmes d'importation



Des chiffres qui vont inévitablement se répercuter sur l’activité des garagistes jurassiens qui s’apprêtent aussi à rencontrer des problèmes d’importation. « Le retard du montage des roues d’été, les expertises qui n’ont pas été faites vont nous redonner au début pas mal de travail. Mais on aura des soucis à la vente. Les usines ne tournent pas, donc les constructeurs n’envoient plus de voitures à vendre. Entre-temps, on a bientôt épuisé les stocks. Donc on a un peu de crainte de pouvoir revendre des voitures », résume Charly Rossé, vice-président de l’Union professionnelle suisse de l’automobile pour le Jura - Jura bernois.