Bienne compte ses lavabos pour la reprise des classes

À Bienne, lundi ils seront près de 6'200 élèves de retour sur les bancs d’école. Le 11 mai marque la deuxième phase de déconfinement du Conseil fédéral face à la pandémie de Covid-19. La Ville de Bienne se dit prête pour cette rentrée spéciale après six semaines d’enseignement à distance. Les deux premiers jours, les élèves se rendront par demi-classe à l’école. Cette mesure a été décidée par la Confédération et le canton. À quoi servira-elle ? Reto Meyer, responsable école et sport à Bienne explique que ce délai permettra de réaliser un bilan :