Compromis pour l'ouverture des magasins

Le Conseil-exécutif et la majorité de la Commission des finances au Grand Conseil ont trouvé un compromis en vue de la seconde lecture de la loi sur le commerce et l'industrie. Les magasins devraient être ouverts deux dimanches de plus par an, soit quatre, ce qui représente le maximum autorisé par la Confédération. En revanche, la proposition de prolonger les horaires d'une heure les samedis soir a été abandonnée malgré l'acceptation en première lecture, selon un communiqué publié jeudi par le gouvernement. Les enseignes fermeront donc à 17h, comme c'est le cas aujourd'hui, et non pas à 18h.





Possible référendum



La révision de la loi a suscité de grands débats en mars dernier lors de la session de printemps du Grand Conseil. La gauche et des partenaires sociaux ont promis un référendum si des prolongations d'horaire étaient acceptées comme prévu.

On rappelle en outre que la révision comporte un autre volet, à savoir l’extension de la protection de la jeunesse à la cigarette électronique. Un sujet totalement indépendant qui, lui, n'est pas contesté. Il est prévu qu’il puisse entrer en force même si un référendum contre le prolongement des heures d’ouverture des magasins devait être demandé. /comm-oza