Le Pontenet industriel et ses différents visages : les ouvriers (4/5)

Nous reprenons ce jeudi la suite de notre série consacrée à l’ancienne usine Tana à Pontenet et au patrimoine industriel sur place. Entre tous les travailleurs, au fil des différentes utilisations, le lieu aura vu passer du monde. C’est notamment le cas du grand-père ainsi que du père d’André Petit. Cet habitant de Pontenet est né sur place il y a 90 ans. Sa famille est intimement liée aux usines, en bas du village, là où autrefois on trouvait encore un moulin et une scierie. André Petit déroule le fil de son histoire familiale en commençant par les souvenirs de son grand-père :