Le Pontenet industriel et ses différents visages : entre pavé et grenade (5/5)

Par voie de communiqué, le Conseil municipal de Pontenet condamne « avec sévérité » cette attaque. L’exécutif dit aussi « condamner les personnes, de n’importe quel bord que ce soit, qui ont toujours des paroles méchantes et gratuites sur leurs lèvres, car ces personnes ont aussi leur responsabilités dans les excès qui peuvent se produire » avant de conclure en disant vouloir éviter « une guerre civile ».







Une violence dénoncée



Pour le mouvement autonomiste « Unité jurassienne », le coup provient des pro-bernois et y voit un regain de violence indiquant un profond désarroi. De l’autre côté, Force démocratique rappelle sa position face aux actes violents : une condamnation sans réserve. Le mouvement anti séparatiste indique également réserver le même traitement à tout acte illégal, même non violent.







La Tana en série



Cette attaque contre l’usine de Pontenet n’est pas la première, même si jusque-là, la plus violente. Durant le même mois de mars, des pavés sont lancés à trois reprises contre les vitres de l’usine. Plus tard, en septembre après l’inauguration de la place du 16 mars à Court, deux fusées explosives sont envoyées contre l’usine, cette fois sans provoquer de dégâts. En 1977, lors de l’anniversaire du 16 mars, les vitres sont à nouveau cassées et quelques jours plus tard, le patron Marcel Tanner doit lui-même intervenir pour faire fuir des gens munis de pelles et pioches. Dans ces circonstances, habiter à Pontenet n’est pas des plus aisé. André Petit nous décrit l’atmosphère à cette époque :