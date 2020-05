Ouverture progressive des bibliothèques

Les bibliothèques de la région s’apprêtent à rouvrir leurs portes. Les lecteurs pourront à nouveau être accueillis dès lundi, et des mesures ont été prises pour garantir la sécurité de tous.

A Moutier, les prêts se feront uniquement sur rendez-vous. Le catalogue en ligne a été amélioré pour simplifier les commandes et les bibliothécaires restent à disposition pour des conseils à distance. De plus, le service de livraison à domicile continue pour les personnes vulnérables et malades.

À Bienne, les locaux de la bibliothèque accueilleront les lecteurs, mais la durée de séjour ne devra pas dépasser 20 minutes. Les emprunts seront restitués à l’entrée et les livres seront mis en quarantaine durant trois jours. Les salles de lecture restent pour l’heure fermées. /comm-mdu