Pas de travaux en vue entre La Neuveville et Prêles

La route qui relie La Neuveville à Prêtes et Lignières ne nécessite pas de travaux, du moins pas dans l'urgence. Le Conseil-exécutif a ainsi répondu à une interpellation d’Anne-Caroline Graber. Selon la député UDC de La Neuveville, ce tronçon est trop étroit, ce qui entrave la fluidité du trafic et augmente le risque d’accidents. Pour le gouvernement bernois toutefois, cette route ne présente pas de problème particulier, bien qu’elle soit relativement étroite. D’après les statistiques des cinq dernières années, le nombre d’accidents n’est pas supérieur à celui des autres routes de même catégorie. De plus, 75 % des accidents qui ce sont produits étaient liés à un comportement inapproprié du conducteur. Selon le gouvernement, la charge de trafic n’est pour l’heure pas démesurée, avec 2500 véhicules par jour. Le Conseil-exécutif s’engage toutefois à analyser plus précisément la situation, et à étudier quelles mesures seraient justifiées et peuvent être mises en œuvre ponctuellement.