Jeux de hasard et paris illégaux mis au jour

Une action ciblée pour suspicion de jeux de hasard et de paris illégaux a été menée vendredi soir. La police cantonale bernoise a procédé à un contrôle dans un local à Lyss, suite à une enquête préliminaire. Ses soupçons ont été confirmés.

Au total, 40 personnes ont été contrôlées et deux femmes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation et seront dénoncées pour infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration.

Plusieurs appareils électroniques, une machine de jeux, quelques dizaines de milliers de francs en espèces et de l’or présumé, entre autres, ont été saisis.

De plus amples investigations relatives aux exploitants du local sont en cours, sous la conduite du ministère public compétent. /comm-mdu