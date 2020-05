Les autocaristes sont prêts à remettre le contact

Rien n’empêche les excursions en car en Suisse. Avec le redémarrage du tourisme et de la gastronomie, la branche des autocaristes entrevoit la reprise des activités.



Pour rassurer les clients et protéger son personnel, l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) a récemment publié des recommandations d’hygiène à adopter dans les cars. Nettoyage, masques et désinfectants sont de rigueur. La branche va également appliquer les règles de distance sociale, avec un effet évident sur le taux de remplissage des véhicules et la rentabilité.