Les moyens sont suffisants pour lutter contre les incendies dans le canton

Les moyens pour lutter contre les incendies sont adéquats dans le canton de Berne. C’est ce qu’a répondu en substance le Conseil-exécutif à une interpellation de Moussia de Watteville. La députée verte de Tramelan souhaitait faire le point sur les équipements et les procédures en places sur le territoire bernois pour lutter contre ces fléaux. Elle rappelle qu’en raison des sécheresses à répétition et de la configuration des lieux, certaines interventions peuvent être rendues délicates comme à La Neuveville en 2018 où plusieurs hectares étaient partis en fumée.

Si le gouvernement reconnaît que le risque d’incendie augmente dans certaines régions, il estime que les outils mis en place répondent aux besoins. Chaque commune a été étudiée en 2019 pour réévaluer le danger. Ces observations ont ensuite été « intégrées dans les mesures de prévention et dans les plans d’intervention préventifs des organisations partenaires impliquées dans la gestion des incendies de forêt ». Le canton échange d’ailleurs régulièrement avec différents partenaires pour se mettre à jour.

En ce qui concerne les nouveaux moyens à dispositions des pompiers, le Conseil-exécutif répond qu’un système d’alarme particulier a été mis en place et que des drones sont parfois utilisés pour clarifier certaines situations. Des compagnies d’hélicoptères privées peuvent aussi être appelées en renfort en cas d’intervention délicate. Le canton précise à ce titre que les canadairs « sont généralement inappropriés pour lutter contre les incendies dans le canton de Berne, car ils sont plutôt prévus pour les grandes étendues et non pour un usage ponctuel ».

Le Conseil-exécutif rappelle enfin qu’il est du ressort des communes de garantir l'accès aux terrains même difficiles par les chemins officiels. /amo