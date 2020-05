Bienne : crédit de plus de 1,5 million pour soutenir le commerce local

Bienne prend de nouvelles mesures pour faire face à la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le Conseil municipal a annoncé mercredi avoir proposé un crédit supplémentaire de 1'540'000. L’argent doit servir à lancer l’action « Bienne pour Bienne ». Celle-ci consiste en un bon d’une valeur de 25 francs offerte à toute la population. Ils pourront être utilisés du 1er juillet au 30 septembre dans les entreprises et organisations actives à Bienne. L’objectif est d’inciter les habitants à retourner ou continuer à se rendre chez leurs prestataires locaux. Pour aider commerçants, restaurateurs et institutions à reprendre leurs activités, le Conseil municipal a débloqué 100'000 francs pour offrir 100 masques gratuits à chaque organisation.



Afin d’encourager l’utilisation du vélo et ne pas surcharger les transports publics, la Ville a également décidé d’offrir un bon de 50 francs pour toute révision de vélo.







Terrasses et loyers

Pour permettre aux restaurants et magasins à garantir les plans de protection et respecter les mesures de distanciation, le Conseil municipal a décidé de leur mettre à disposition davantage d’espace extérieur. Une table ronde réunissant les acteurs des PME, de la restauration, des associations de locataires et de propriétaires immobiliers sera organisée le 14 mai afin de trouver des solutions pour les loyers commerciaux.







Activités culturelles soutenues

La Ville de Bienne a également décidé de maintenir les subventions promises aux acteurs culturels, même si les prestations doivent être annulées ou diminuées. Les bénéficiaires de ces subventions devront livrer un rapport sur leur situation financière à la Ville, une fois les restrictions liées au coronavirus levées. Les artistes peuvent également solliciter des aides pour la diffusion numérique de projets. Les dossiers sont à remettre le 15 mai.





Parcs améliorés

La Ville de Bienne a également décidé d’acquérir 160'000 francs en mobilier qui seront disposés dans les parcs biennois. Du mobilier supplémentaire sera également aménagé au début des vacances d’été pour inciter la population à passer son temps libre à l’extérieur. /comm-gtr





Résumé des mesures :