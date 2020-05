St-Imier : horaires spéciaux pour personnes vulnérables à la bibliothèque

Les personnes vulnérables pourront bénéficier de plages horaires réservées à la bibliothèque de St-Imier. Les lieux rouvrent ce mercredi après-midi. Des horaires spéciaux ont été aménagés pour les abonnés en situation particulière. Ces derniers pourront se rendre pour emprunter des ouvrages les jeudis et vendredis matin entre 9 heures et 11 heures. Les jeunes auront eux aussi leurs moments exclusifs. Ce sera les jeudis et vendredis de 14 heures à 18 heures.

La commune indique qu’une procédure spéciale suivant les recommandations de la Confédération a été mise en place.

Quant à la ludothèque, elle rouvre aussi ce mercredi. Ses horaires sont toutefois les même que d’ordinaire. /comm-amo