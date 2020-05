Il sera possible d’agrandir temporairement sa terrasse

Le canton de Berne autorise l’agrandissement temporaire des terrasses. Les établissements d'hôtellerie-restauration ont la possibilité de saisir cette opportunité afin que les règles d’hygiène et de distance liées au coronavirus soient respectées. L’annonce a été communiquée vendredi matin. « Le nombre total de places assises autorisées jusqu’à présent ne doit pas être dépassé, tandis que le bruit supplémentaire ou d’autres dérangements ne sont pas tolérés », ont toutefois précisé les autorités. L’agrandissement doit par ailleurs obtenir le consentement de la commune et, le cas échéant, du propriétaire foncier. Il ne peut pas non plus aller à l’encontre d’autres intérêts publics, à l’image de la sécurité routière.

Au niveau pratique, la personne responsable de l’établissement doit envoyer sa demande par courrier à la commune (accompagné d’un plan), qui la fait suivre avec sa proposition à la préfecture. Si les conditions sont réunies, la préfecture adresse alors une simple confirmation à l’établissement, avec copie à la commune et à la Police cantonale. /comm-ygo