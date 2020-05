Une « solution biennoise » adoptée en réponse à la question des loyers

La Ville de Bienne a trouvé un compromis « fait maison » pour résoudre la question des loyers de locaux commerciaux. Ces derniers ont été fermés plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Face à l’émergence de potentiels conflits, la cité seelandaise a donc pris les devants. Une table ronde rassemblant autorités, propriétaires et locataires a ainsi été organisée jeudi soir. L’accord conclu se définit comme tel : 50% du financement est à la charge du propriétaire, 25% à la charge du locataire et 25% à la charge du canton de Berne. Cette mesure devrait être valable pour les loyers des mois d'avril, mai et juin. Elle sert toutefois de recommandation et n’est mise en œuvre que sous forme d’accord non-contraignant.