Des produits frais et locaux pour les petits Biennois

Des travaux nécessaires

Pour mettre en œuvre ce projet, des travaux devront être réalisés. La cuisine de l’EMS Chemin Redern, qui devait de toute façon être rénovée, sera entièrement refaite. Les coûts sont estimés entre 4 et 5 millions de francs et seront pris en charge au moyen du compte spécial « EMS ». Les cuisines actuelles des 19 crèches et écoles à journée continue devront aussi faire l’objet de changements. Elles devront disposer de réfrigérateurs, de fours à vapeur et de lave-vaisselle en nombre suffisant. Les coûts d’exécution sont estimés entre 1 et 1,5 million de francs.

Si ce crédit d’étude est accepté par le Conseil de ville en juin, un crédit de réalisation sera soumis au février 2021. Les premiers menus devraient ensuite être livrés dès l’été 2022. /mdu