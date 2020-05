Le masque: un cauchemar pour les sourds

Les personnes sourdes et malentendantes se retrouvent en ce moment coupées d'une partie du monde. Le port du masque se généralise, ce qui peut poser de nombreux problèmes de communication. La Fédération suisse des sourds appelle à la vigilance. Les situations du quotidien, comme faire ses courses ou aller chez le coiffeur, peuvent devenir particulièrement stressantes pour les personnes sourdes et malentendantes. Ces dernières ne peuvent en effet plus lire sur les lèvres, comme elles ont l'habitude de le faire en l'absence d'interprètes en langue des signes.

La Fédération suisse des sourds demande de mettre à disposition des masques transparents quand cela est possible, elle estime qu'il s'agit de la solution idéale. La fédération a par ailleurs publié un dépliant et une vidéo à l'intention des professionnels et du grand public. Elle conseille d'avoir recours à l'écrit, ou de s'éloigner pour pouvoir retirer temporairement le masque. Elle appelle aussi à faire preuve de compréhension et de prendre le temps de trouver des solutions pour s'assurer de la bonne compréhension de tous. /mdu