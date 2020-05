Des offices religieux qui sortent de l’ordinaire

« Il ne faut pas s’attendre à retrouver les offices d’avant la pandémie. » Ce sont les mots du vicaire épiscopal du Jura pastoral Jean-Jacques Theurillat lorsqu’il évoque la reprise des cérémonies religieuses. Le Conseil fédéral a annoncé mercredi que les rassemblements religieux pourraient à nouveau avoir lieu avec une semaine d'avance sur le calendrier initialement prévu. Mais cette annonce innattendue ne devrait pas poser trop de problèmes d'organisation aux paroisses du Jura pastoral. « Nous n'avons pas attendu l'annonce du Conseil fédéral pour y réfléchir, nous a confié Jean-Jacques Theurillat. Nous sommes en réflexion depuis une quinzaine de jours. Cinq groupes de travail ont été créés et nous pensons que nous serons prêts pour le 28 mai prochain. »





Un chapelet de mesures

Afin de garantir la sécurité sanitaire des fidèles, plusieurs mesures devront être prises dans les églises du Jura pastoral : les bénitiers déjà vidés au début de la pandémie resteront secs. Les fidèles seront dispersés dans l’église et il y a aura toujours au moins un banc vide entre chaque rang et de quoi se désinfecter les mains. La poignée de main en guise de geste de la paix sera proscrite et les fidèles seront également priés de ne pas chanter.

Autre moment symbolique, la communion sera autorisée mais sous certaines conditions, comme l’explique Jean-Jacques Theurillat :