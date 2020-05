Dégagement de fumée à Bienne

Un dégagement de fumée dans un appartement a nécessité l’intervention des hommes de feu et de la police dimanche vers 12h30 à Bienne. L'incident a eu lieu à la rue Franche. Une personne a été retrouvée inconsciente dans l’appartement concerné. Elle a été évacuée par les pompiers professionnels avant d’être transportée à l’hôpital en ambulance. La personne ne se trouve pas dans un état critique, selon les informations communiquées par la police cantonale. Les autres habitants de l’immeuble ont été évacués à titre préventif. Ils pourront retourner dans leurs appartements respectifs à la fin de l’engagement. La source du dégagement de fumée a été rapidement localisée et maîtrisée. La police cantonale a ouvert une enquête pour clarifier la cause de l’incendie et le montant des dégâts. /comm-oza