Campus Bienne : refonte du projet et trois ans de retard

Le Campus Bienne n’ouvrira pas de si tôt. Plus de ressources sont nécessaires, selon la Direction des travaux publics et des transports (DTT). L’inauguration des lieux pourrait avoir lieu en 2025, au lieu de 2022. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié mardi par le Conseil-exécutif du canton de Berne.

En 2019, l’Office cantonal des immeubles et des constructions lançait un appel d’offres en vue de confier la réalisation du Campus Bienne à une entreprise. Toutes les offres étaient nettement plus élevées que le budget approuvé par le Grand Conseil. La DTT a alors mandaté une expertise externe, dont le rapport a été révélé mardi. Les experts ont montré que le « dépassement massif du budget a sept causes principales » :

Exigences élevées pour le bâtiment : le bâtiment complexe, attrayant sur le plan architectural, doit être construit entièrement en bois. Des laboratoires sont installés à proximité de bancs d’essai de moteurs et doivent donc être protégés à la fois des secousses et du bruit. De nombreux locaux sont destinés à un usage polyvalent.

Modifications de projet coûteuses : comme pour tout projet, les consignes ont évolué et de multiples modifications ont dû être prises en compte. Le Grand Conseil avait demandé, par exemple, que le bois provienne des forêts domaniales bernoises.

Délais serrés : le calendrier était extrêmement serré. Les délais irréalistes ont engendré des chevauchements dans les phases de planification. Ils sont le résultat de la volonté de donner rapidement un site emblématique à la Haute école spécialisée bernoise (BFH) face à la concurrence des autres établissements nationaux.

Organisation de projet complexe : l'Office cantonal des immeubles et des constructions collabore avec des spécialistes externes pour la réalisation de grands projets. Ses ressources humaines étant limitées, il n'a pas été en mesure de suivre d'assez près le controlling externe censé identifier les risques liés au calendrier et les possibles déficiences.

Situation juridique incertaine : l'insécurité juridique – notamment l'absence de permis de construire et la procédure d'expropriation en cours – représentait un risque financier élevé pour les entreprises soumissionnaires.

Enveloppe financière serrée : dès le début, les coûts de ce bâtiment complexe ont été calculés de façon trop optimiste. Tous les experts les ont sous-estimés, en raison notamment du manque de chiffres de référence fiables.

Appel d'offres détaillé : l'appel d'offres était trop détaillé pour pouvoir respecter le calendrier serré, ce qui a restreint fortement la marge d'optimisation des entreprises soumissionnaires.





Davantage de ressources nécessaires

Désormais, la DTT veut renforcer son effectif et revoir sa structure. L’équipe de projet chargée de la refonte du projet Campus Bienne, qui a débuté en avril, a d’ores et déjà été renforcée. Elle étudiera les plans d’ici le début de 2021 afin de séparer ce qui est « souhaitable » pour le campus de ce qui est « indispensable ». Un crédit supplémentaire pourrait être demandé au Grand Conseil.







Ouverture possible en 2025

La situation juridique devrait être clarifiée en 2021. Les travaux pourraient alors commencer en 2022 et s’achever en 2025, au lieu de l’automne 2022 comme prévu initialement. Or, si les litiges devaient se prolonger, l’ouverture du campus serait à nouveau retardée.

Le retard pris par le projet biennois entraîne aussi un report du Campus de Berthoud. Celui-ci ne pourra être construit que si les départements de la BFH qui y sont implantés aujourd’hui déménagent à Bienne. Compte tenu des procédures judiciaires liées au Campus Bienne, le début des travaux et l’ouverture du Campus de Berthoud auront trois ans de retard dans le meilleur des cas. Le canton examine désormais la possibilité de découpler le nécessaire agrandissement du gymnase de Berthoud et le projet de campus. En ce qui concerne le laboratoire technique de Berthoud, une partie importante des activités projetées peuvent être réalisées même si la BFH quitte les locaux plus tard. Ce projet n’est donc touché que « marginalement » par les retards du projet biennois, selon le communiqué du Conseil-exécutif publié mardi.





Groupe de pilotage

Face à ces défis, le gouvernement bernois a mis sur pied un groupe de pilotage parallèlement au démarrage de la refonte de l’appel d’offres pour le Campus Bienne. Deux conseillers d’État, Christoph Neuhaus et Christine Häsler, en font partie. Ils suivront de près le projet du Campus Bienne et rendront régulièrement compte de leurs observations au gouvernement. /comm-cto