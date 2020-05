Des perturbations ont été constatées sur les réseaux téléphoniques ce mardi. Entre 11h50 et 14h55, les appels sur les réseaux mobiles professionnels et résidentiels ont été interrompus dans tout le pays. Les numéros d’urgence n'ont pas été touchés. La cause exacte de ce dérangement est toujours en cours d'investigation. /alr-cto