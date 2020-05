Saint-Imier le dit avec des fleurs

Des fleurs pour embellirent la cité et pour mettre du baume au cœur de ses commerçants. C’est le projet lancé mercredi matin à Saint-Imier. De grands bacs fleuris vont être disposés dans la localité ces prochains jours, notamment le long de l’artère principale. Certains ont déjà pris place vers la patinoire et les halles de gymnastique. L'opération de charme est financée par la Municipalité à hauteur de 80'000 francs environ, mais elle implique également l’association des Commerces indépendants d’Ergüel qui devra veiller à l’entretien des bacs. Combien seront déployés et que contiendront-ils ? La réponse du conseiller municipal en charge du projet, Marcel Gilomen :