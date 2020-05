Le Graitricks ne décollera pas

Le vol libre n’aura pas son week-end de promotion cet été à Moutier. La 8e édition du Graitricks est annulée. Les organisateurs l’indiquent ce jeudi. Cette décision a été prise « en raison de la crise sanitaire et des restrictions liées ». L’événement devait se tenir les 14, 15 et 16 août. Il devait se lier au Moutier Trail Marathon. L’épreuve de course à pied passe également à la trappe.

Les organisateurs laissent entendre qu’il pourrait mettre sur pied un événement avant la prochaine édition prévue dans deux ans. /comm-msc