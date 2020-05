Retour aux affaires pour le Grand Conseil

Les politiciens de la région se préparent à siéger. La session d’été du Grand Conseil bernois débute mardi prochain. Les élus ne retrouveront toutefois pas le Rathaus en raison de la pandémie. Les séances se dérouleront à BernExpo, afin de respecter les mesures de distanciation sociale.





Débat autour de l'attribution des subventions



La Députation francophone s’est réunie mardi pour préparer ses dossiers. L’UDC Etienne Klopfenstein a passé le flambeau de la présidence à la socialiste Sandra Roulet-Romy, qui assumera ce rôle pour la prochaine année.



La Députation a par ailleurs passé en revue les principaux dossiers qui occuperont le législatif ces deux prochaines semaines. La principale affaire pour la région est la deuxième lecture de la loi sur les jeux d’argent. Lors de la session de mars, le dossier avait suscité de vifs débats et les compétences du Conseil du Jura bernois quant à l’attribution des subventions du Fonds de loteries avaient été remises en cause. Les discussions se sont poursuivies en commission et la nouvelle présidente de la Députation francophone se montre à présent confiante en vue de cette seconde lecture, Sandra Roulet-Romy :