Travailler à la maison ? Quand l’horlogerie en dépendait

La tendance du travail à la maison s’est accentuée ces derniers temps à cause de la pandémie de Covid-19. Là où cela était possible, les tâches ont été effectuées depuis chez soi. Dans l’horlogerie, aujourd’hui largement industrialisée, les tâches à domicile sans le concours de machines ne sont plus envisageables, mais il n’en a pas toujours été ainsi.





La norme à l’époque

« Le travail à domicile a été la forme de production dominante jusqu'après 1880 dans les deux industries d'exportation les plus importantes de Suisse, le textile et l'horlogerie ». Vers 1870, 60'000 personnes façonnaient encore les pièces chez elles pour la fabrication de montres. Aujourd’hui, au dernier bilan, le secteur horloger et microtechnique compte 59’103 personnes actives en Suisse. Sans connaître les chiffres exactes, le travail à domicile est devenu l'exception.







Le paysan horloger

Durant le 18e et 19e siècle, les paysans trouvaient un revenu complémentaire intéressant en travaillant des pièces d’horlogerie. Hervé Munz, docteur en anthropologie chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel (UniNe), explique à quoi ressemblait l’organisation du travail :