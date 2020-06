Retour des cultes en vue pour les protestants de Bienne

Les protestants de Bienne pourront bientôt retourner à l’église. Les cultes de la paroisse réformée française reprennent dès le 14 juin. Afin de respecter les consignes de distance toujours en vigueur en cette pandémie de coronavirus, ils auront tous lieu dans l’église du Pasquart, et ce jusqu’au 6 septembre. Du désinfectant et des masques seront mis à disposition des fidèles. Enfin, conformément aux directives de l’Eglise cantonale, la Sainte Cène ne sera pas célébrée, et il n’y aura pas non plus de chant. /cbe-ygo