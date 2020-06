La fusion du Haut-Vallon ne fait pas l’unanimité

C’est finalement divisés que les maires du Haut-Vallon porteront la fusion. Le Copil a fait le point jeudi sur le projet de nouvelle commune d’Erguël. Tous les documents sont désormais terminés et prêts à être présentés à la population en vue de la votation. Les citoyens de Renan, Sonvilier, St-Imier, Cormoret et Courtelary trancheront le 29 novembre.





Sonvilier ne veut plus de la fusion

Les exécutifs des cinq communes ont pris position. Sonvilier est la seule à avoir donné un préavis négatif et recommande à ses citoyens de refuser le scrutin. La majorité du Conseil municipal ne s’est pas opposé au principe même de fusionner, mais à plusieurs aspects prévus dans le règlement. Elle souhaite notamment que le Conseil municipal de la nouvelle commune compte sept membres au lieu de cinq. L’exécutif demande aussi que les cercles électoraux – prévus pour garantir une répartition équitable des sièges entre les localités – restent en vigueur deux législatures et non pas une seule. Il réclame par ailleurs des forums villageois plus forts et remet en cause la localisation des services et administrations. La mairesse de Sonvilier commente cette décision, Rosemarie Jeanneret :