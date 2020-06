Ouverture des plages de Bienne et Nidau sous surveillance

Pas plus de 1'500 baigneurs à la plage de Bienne, pas plus de 1'100 pour celle de Nidau. Les deux structures peuvent rouvrir dès lundi prochain, 8 juin. A Nidau, il sera possible de consulter le taux d’occupation de la plage sur le site internet de la commune. Pour la plage de Bienne, une solution similaire sera mise en place ces prochaines semaines. Les deux infrastructures n’ont pas souhaité fixer de limite de temps pour les baigneurs, mais elles comptent sur la solidarité vis-à-vis des personnes qui attendent. Ainsi, une durée de trois heures au maximum est recommandée. Les règles de distance et d’hygiène doivent aussi être appliquées. À noter encore que la piscine couverte de Bienne au Palais des Congrès ouvrira également ses portes le 8 juin, et pour tout l’été./comm-cbe