Des cours de sport facultatifs supplémentaires

Un second souffle pour le sport scolaire facultatif à Bienne. Le Service des sports proposera aux jeunes âgés de 4 à 17 ans des cours supplémentaires du 10 août au 18 septembre, les activités du début d’année ayant été supprimées en raison du coronavirus. Du volleyball au Ninja Warrior en passant par le trampoline, plus de 75 cours de sport seront proposés. Il en coûtera 50 fr. par séance pour les Biennois et 65 fr. pour toute autre personne. Les détenteurs d’une CarteCulture bénéficient d’un rabais. Les inscriptions peuvent être effectuées en ligne à partir du 8 juin ici. /comm-ygo-cto