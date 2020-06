Mise en service du nouveau réservoir de SolBoz

« Un moment important en matière de qualité et de sécurité dans l’alimentation en eau potable du Centre-Vallon. » C’est ainsi que le Syndicat des eaux Courtelary-Cormoret décrit l’événement qui aura lieu lundi 8 juin : les anciens réservoirs seront asséchés et celui de SolBoz entrera en service.

Ce réservoir d’une capacité de 1’000 mètres cubes permettra de répondre aux besoin de Courtelary et de Cormoret en termes de volume et de pression, aussi bien pour les interventions sur incendie que pour la consommation courante. Il a été conçu avec un niveau d’eau de 20 mètres plus élevé que celui de l’ancien réservoir de Cormoret. L’installation sera surveillée à distance par télégestion, qui permettra aussi d’enclencher la vanne incendie.





Nouvelles conduites

Une nouvelle conduite de transport a été réalisée. Elle relie le réservoir de SolBoz au réseau existant, par le chemin de la Peluse. Diverses autres conduites des deux réseaux communaux ont été renforcées ou remplacées, tandis que la commune de Saint-Imier, par ses Services techniques, a construit une nouvelle liaison entre la station de La Raissette et le réservoir de SolBoz. D’autres conduites sont en cours d’achèvement et permettront d’assurer la livraison de l’eau de secours.





Nouveau règlement d’alimentation

La dernière étape, avant l’entrée en vigueur complète du nouveau système, consistera à appliquer le nouveau règlement d’alimentation en eau et son règlement tarifaire. Les services compétents du Canton et de Monsieur Prix étudient actuellement ces deux documents. Les nouvelles taxes seront expliquées en détails et en temps voulu aux propriétaires d’immeubles de la zone concernée.





Augmentation de la pression

A la suite de cette mise en service, la pression va progressivement augmenter sur le réseau. Afin d’éviter un choc dangereux dans les conduites publiques et privées, cette opération se fera sur un mois, en commençant par une pression identique à celle d’aujourd’hui, qui sera élevée par palier, pour atteindre au final deux à trois bars de plus. Des perturbations sont toutefois possibles et pourraient entraîner la rupture des conduites les plus âgées ou en mauvais état. La population est appelée à contacter le 032 552 05 44 si elle constate une anomalie, telle que des fuites ou des bruits dans les conduites.

Le chantier, quant à lui, n’est pas ouvert au public. Une journée portes ouvertes, qui coïncidera avec l’inauguration officielle, sera organisée après les vacances estivales, pour peu que l’évolution de la crise sanitaire le permette. /comm-cto