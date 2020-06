Moutier prête pour le plongeon

Le mot d’ordre est la responsabilité individuelle à Moutier. La piscine s’apprête à accueillir les baigneurs dès lundi. Les responsables de l’infrastructure prévôtoise ont fait le point devant les médias vendredi. L’ouverture se fera pratiquement normalement. Les entrées et sorties seront comptabilisées et la capacité maximale est de 1'460 personnes à la fois. Selon les responsables de la piscine, il est peu probable que ce plafond soit atteint. Dans le cas où l’affluence devait être plus importante que prévu, les autorités adapteront leurs mesures.





Appel à la responsabilité individuelle

L’accent sera surtout mis sur l’information. Des panneaux avec les recommandations du Conseil fédéral seront affichés et il faudra faire la queue à distance pour accéder au toboggan et aux plongeoirs. Les vestiaires restent accessibles et les casiers pourront être payés par carte. Il n'y aura par ailleurs aucune restriction pour accéder aux bassins, les responsables demandent simplement aux clients de faire preuve de responsabilité.



Les horaires ne changent pas. La piscine sera ouverte de 9h à 20h jusqu’au 13 septembre. Les tarifs des abonnements et des entrées restent également identiques. /mdu