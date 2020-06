« Une piste cyclable pour Bienne, cité du vélo ! »

Les quais de la Suze à Bienne doivent être réservés aux vélos, et ce au plus vite. C’est ce que demande une pétition en ligne lancée jeudi soir par l’association Pro Velo Bienne-Seeland-Jura bernois. L’augmentation du nombre de vélos dans les rues seelandaises en raison du coronavirus doit servir d'électrochoc aux yeux des pétitionnaires. « Faire du vélo est en plein boom partout en Europe et même en Suisse, où des axes dédiés aux deux-roues ont fait leur apparition », fait valoir Pro Velo dans un communiqué transmis vendredi. « Bienne est un lieu idéal pour être la cité du vélo, mais la réalité apparaît tout autre », déplore l’association.