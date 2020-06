Retour en classe pour les étudiants

Une nouvelle forme de normalité va s'installer au Ceff jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'enseignement présentiel peut reprendre dès lundi pour les établissements du secondaire II. Cette décision s'inscrit dans la troisième étape du plan de déconfinement du Conseil fédéral.



Au Centre de formation professionnelle Berne francophone, tous les étudiants ne retrouveront toutefois pas tout de suite leurs classes, car les locaux ne permettent pas de tous les accueillir dans le respect des règles de distance. Selon les domaines (technique, artisanat, commerce, santé-social), ils sont 15 à 50% à retourner en classe. Les autres poursuivront l'enseignement à distance pour les cours théoriques. Le Ceff a dû faire des choix et donner la priorité aux filières qui en ont le plus la nécessité. De plus, les enseignants pourront également faire revenir certains élèves ponctuellement pour certains cours ou des tests par exemple, comme l'explique son directeur, Cédric Bassin: