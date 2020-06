Le drame des Emibois devant le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral sera saisi du drame des Emibois. La défense conteste la mesure de la peine prononcée par la Cour pénale à l’encontre du jeune Jurassien qui avait fauché et tué un piéton en novembre 2016. Le journal Franc-Montagnard a dévoilé l’information dans son édition de samedi. Le principal prévenu a été condamné en mars dernier à 17 mois de prison ferme, contre 12 mois en première instance. Selon son avocat, il ne peut plus purger sa peine en semi-détention et continuer à exercer son activité professionnelle.

Le Ministère public qui avait requis 6 ans et demi d’emprisonnement contre cet automobiliste a décidé de ne pas faire recours. C’est également le cas du second conducteur impliqué qui avait écopé de 120 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux ans. /alr