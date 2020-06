Un crédit pour Jurassica devant le Parlement

Un grand pas en avant pour le centre de recherche et de conservation Jurassica. Le Gouvernement jurassien soumet au Parlement une demande de crédit de 7,95 millions de francs. Un montant destiné à la construction d’un centre de recherche et de conservation des collections paléontologiques, archéologiques et des sciences naturelles à Porrentruy.

Ce projet est la première concrétisation d’un pôle scientifique et touristique autour des découvertes réalisées lors des fouilles sur le tracé de l’A16 ces trente dernières années.

Le nouveau bâtiment, issu du concours d'architecture, sera construit à côté du Jurassica Museum. Le centre permettra de conserver les collections les plus fragiles. Il accueillera par ailleurs un centre de conservation-restauration. « Cette nouvelle infrastructure permettra de plus de pérenniser et de développer l’antenne universitaire en géosciences de Jurassica, d’intensifier les activités pédagogiques et de réunir les activités administratives et scientifiques de l’institution, » précise le communiqué diffusé lundi.

Le crédit de 7,95 millions de francs est destiné à l’achat du terrain et à la construction du futur centre, mais également à des travaux d’aménagement en dépôt pérenne des caves du Château de Porrentruy pour accueillir les collections moins sensibles.

À ce jour, près d’un million d’objets archéologiques et paléontologiques sont stockés dans une dizaine de dépôts provisoires à Delémont et Porrentruy. /comm-mwi