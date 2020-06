Congé parental : le canton préparera le terreau

Le canton de Berne n'attendra pas pour le congé parental. La motion déposée par la PSA Maurane Riesen et notamment soutenue par le PDC Mohamed Hamdaoui a été validée sous la forme du postulat jeudi par le Grand Conseil. Les porteurs du textes ont eux-même proposé la transformation en postulat comme le demandait le gouvernement. Le législatif a avalisé cette option par 79 oui contre 60 non. Le texte demande au canton de déposer une initiative au niveau fédéral. Son but est de donner aux cantons la compétence de légiférer sur un congé parental. L'UDC s'est opposé à l'adoption du postulat. Pour le député de Corgémont, Roland Benoit, c'est à la Confédération de régler cet aspect :