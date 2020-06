Mise au concours pour des ateliers artistiques à Bruxelles et au Caire

Artistes biennois, annoncez-vous ! La Ville met au concours deux places pour des ateliers de six mois à l’étranger. Le premier, organisé en collaboration avec les villes de Neuchâtel et d’Yverdon-les-Bains ainsi que le canton du Jura et le Conseil du Jura bernois, permet de décrocher la « Bourse de Bruxelles ». Le lauréat du prix aura l’occasion de passer six mois (du 1er mars au 31 août 2021) dans un atelier de la capitale belge. Cette offre est ouverte aux artistes professionnels, hommes et femmes, de toutes les disciplines artistiques. En plus de la mise à disposition de l'atelier, l'offre comprend une bourse de la Ville de Bienne de 1'500 francs par mois.

Le second est proposé via la Conférence des villes en matière culturelle. Il permet également de passer six mois (du 1er février au 31 juillet 2021) dans un atelier également mais au Caire. L’artiste qui décrochera ce prix résidera avec deux autres suisses. En plus, les résidents bénéficient d'une bourse qui se monte à 9'000 francs, composée d'une contribution aux frais de ménage de la Conférence des villes en matière culturelle et d'une aide à la création de la Ville de Bienne. Là encore, le concours est ouvert aux artistes biennoises et biennois de tous les domaines de la création artistique.

Les candidatures doivent être envoyées par email d’ici au 19 juillet au Service de la culture de la ville. /comm-amo